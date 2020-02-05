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Selçuklu sultanının 3 oğlunu barıştıran 770 yıllık köprü; Hıdırlık

DHA

TOKAT'ta Yeşilırmak üzerinde bulunan, 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü tarihi ile ilgi çekiyor. Köprü, Selçuklu sultanlarından 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in üç yıl boyunca çatışan üç oğlu İzzeddin, Rukneddin ve Alaaddin'i barıştırmak amacıyla yapılmış olmasıyla da diğerlerinden ayrılıyor.

TOKAT'ta Yeşilırmak üzerinde bulunan, 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü tarihi ile ilgi çekiyor. Köprü, Selçuklu sultanlarından 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in üç yıl boyunca çatışan üç oğlu İzzeddin, Rukneddin ve Alaaddin'i barıştırmak amacıyla yapılmış olmasıyla da diğerlerinden ayrılıyor.
Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak üzerinde yer alan, kesme taştan yapılan 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki 5 gözlü köprü 1250 yılında Selçuklular zamanında yapılan Hıdırlık Köprüsü bugün de hizmet vermeye devam ediyor. İsmini su kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alanlara verilen sıfattan alan ve 2013 yılında araç trafiğine kapatılan köprü, bugünlerde sadece yayalara hizmet veriyor.
Hıdırlık Köprüsü'nün 1250 yıllarında Selçuklular zamanında yapıldığını belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanı ve Sanat Tarihçisi Ekrem Anaç, "2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in 3 oğlunun birlikte hükümet ettiği dönemde onların vezirlerinden bir tanesi tarafından yapılmıştır. Tokat'ta 4 tane Selçuklu köprüsü var. Tokat Selçuklu tarihinde önemli bir yer. Kervan yollarının hem doğudan gelen hem de güneyden gelen kervan yollarının kesiştiği noktadır. Köprülerin yanı sıra da çok sayıda kervansaray bulunmaktadır. Bu köprü hem ihtişam açısından hem de üzerinde bulundurduğu kitabe açısından diğer birçok köprüden farklı. Çünkü köprüler üzerinde kitabe olan örnek çok azdır. Bunda görkemli bir kitabe var. Bunun yanı sıra kitabe de Selçuklu sülüs denilen yazı sitili ile kitabe 4 satır yazılmış. Bu iki açıdan önemli, faklı ve güzel muhteşem bir köprüdür" dedi.
'3 KARDEŞİ BARIŞTIRDI'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilcisi Yavuz Özseven ise, "Köprümüzün kitabesinde 3 kardeşin ismi bulunmaktadır. Rivayetlere göre, 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in üç yıl boyunca çatışmış üç oğlu, İzzeddin, Rukneddin ve Alaaddin'in isimleri ile birlikte yazılmıştır. Zamanın bilgileri çatışan bu 3 kardeşi barıştırmak, bu 3 kardeşi bir araya getirmek için bu köprüyü inşa etmişlerdir ve başarılı olduğu söylenmektedir. 2013 yılında alternatif köprülerin yapılmasının ardından araç trafiğine kapatıldı. Yaya trafiğine açıktır. Çevresinde yapılan Kanal Tokat projesi ile birlikte ilimize gelen turistlerin ilgi odağı haline geldi. Ayrıca Kanal Tokat, UNESCO'nun 2019 yılı ideal kent ödülüne layık görüldü. Buradan da Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

TOKAT

05 Şubat 2020 Çarşamba

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