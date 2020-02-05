Tokat’ta esrar operasyonu, 1 kişi cezaevine gönderildi

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Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen esrar operasyonda 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezine bağlı Çamlıbel Beldesi ile Yatmış köyünde yüklü miktarda esrar bulundurulduğu istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler tarafından yapılan operasyonda 4 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. isimli şüpheli şahsın çıkarıldığı adli makamlarca Türk Ceza Kanununun 188. Maddesi uyarınca Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.

TOKAT 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

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