Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu

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TOKAT'ta, polisin narkotik köpeği 'Masha' ile bir evde yaptığı aramada 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde yaşayan A.A.'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. A.A.'nın evinde narkotik dedektör köpeği 'Masha' ile arama yapıldı. Aramada varil ve kavanozlar içerisine gizlenmiş, satışa hazır 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



TOKAT 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:53

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AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

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