Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı

Çifte çığ felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde görevliyken 2’inci çığ sonrasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca’nın acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketi sonrasında bölgeye çok sayıda kurtarma ekibiyle birlikte arama çalışmalarına destek vermek ve bölge güvenliğini sağlamak için Jandarma ekipleri de yönlendirilmişti. Bölgede aramakurtarma çalışmaları devam ederken aynı yerde bugün 2’inci bir çığ felaketi yaşandı. Yaşanan bu çığda hayatını kaybeden askerlerden MehmetEmine Karaca çiftinin 6 çocuğundan dördüncüsü olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca’nın acı haberi Tokat’ta baba ocağına ulaştı. Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Kasabası’nda yaşayan baba Mehmet Karaca’ya acı haberi askeri ve devlet erkanı tarafından verildi.

Baba evine dev Türk bayrağı asılan şehit Osman Karaca’nın 2019 yılında göreve başladığı ve 3 ay önce memleketinde düğününün yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eşi Nagihan Tuna Karaca ile Van’da ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı.

TOKAT 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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