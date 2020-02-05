Tokat'a şehit ateşi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat'a şehit ateşi düştü

DHA

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) acı haberi Tokat'ta oturan ailesine ulaştı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde aramakurtarma çalışmalarına katılan Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Şehidin acı haberi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde oturan ailesine ulaştı. Emine ve Mehmet Karaca çiftinin 6 çocuğunun 4'üncüsü olan şehidin acı haberini Almus Kaymakamı Emre Çifci, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu ve Almus Belediye Başkanı Özer ailesine iletti. Acı haberi alan şehidin anne-babası ve kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın, 4 ay önce Nagihan Tuna Karaca ile evlendiği ve görev yeri olan Van'da eşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehit Karaca'nın cenazesinin defin tarihi ise yarın belirlenecek.

TOKAT

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı
YEREL HABERLER Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi ...
Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti
YEREL HABERLER Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti
Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu
YEREL HABERLER Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu
Tokat’ta esrar operasyonu, 1 kişi cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Tokat’ta esrar operasyonu, 1 kişi cezaevine ...
Tahta kaşıklar bebek oldu
YEREL HABERLER Tahta kaşıklar bebek oldu
Okullar terkedilmiş köpeklerin yuvası oldu
YEREL HABERLER Okullar terkedilmiş köpeklerin yuvası oldu
Selçuklu sultanının 3 oğlunu barıştıran 770 yıllık köprü; Hıdırlık
YEREL HABERLER Selçuklu sultanının 3 oğlunu barıştıran 770 yıllık ...
Tokat’ta, şüpheli valizden kıyafet çıktı
YEREL HABERLER Tokat’ta, şüpheli valizden kıyafet çıktı
Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor
YEREL HABERLER Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor
Köylüler arasındaki anlaşmazlık yolsuz bıraktı
YEREL HABERLER Köylüler arasındaki anlaşmazlık yolsuz bıraktı
Tokat'ta FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Tokat'ta FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Tokat’ta 5’i öğretmen 16 kişiye FETÖ’den gözaltı kararı
YEREL HABERLER Tokat’ta 5’i öğretmen 16 kişiye FETÖ’den gözaltı ...
Tokat, D-100 karayolunda heyelan
YEREL HABERLER Tokat, D-100 karayolunda heyelan
Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi
YEREL HABERLER Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ...
Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi
YEREL HABERLER Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ...
Futbol maçında tekme ve yumruklar konuştu
YEREL HABERLER Futbol maçında tekme ve yumruklar konuştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X