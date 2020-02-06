Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

- TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar binalara ve işyerlerine zarar verirken ağaçları ve totemleri devirdi. Çatıdaki tabelası düşen özel bir okul tedbir amaçlı tatil edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan rüzgar, çok sayıda binanın çatısını uçurdu. Rüzgarın etkisiyle özel bir okulun çatısında bulunan tabela, okul bahçesine düştü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak tedbir amaçlı tahliye edilen Okul Müdürü Mustafa Oğul, "Rüzgardan dolayı okulumuzun çatısındaki tabela hasar görüp yere düştü. Biz de bununla ilgili önlem almak için milli eğitim müdürümüzün izniyle okulumuzu öğleden sonrası için tatil ettik. Gerekli düzenlemeleri yaparak yarın eğitim öğretime devam edeceğiz" dedi. Diğer yandan kent merkezinde bir iş yerinin tabelası da kaldırım üzerine düştü. Araçta hasar oluştu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç polis otosuna zarar verdi. Tokat Havalimanı'nda bulunan Meteoroloji Meydan Müdürlüğü binasının da çatısı uçtu.

TOKAT 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.