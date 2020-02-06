Valizden çıkan kaçak sigaraya 8 bin 400 lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yol devriyesinde valizinde kaçak sigara bulunan şahsa 8 bin 400 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde D100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Devriye esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, şüpheli bir şahsa ait valizde gizlenmiş vaziyette toplam 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şahsa 27 no’lu ÖTV genel tebliği kapsamında 8 bin 400 lira idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.

TOKAT 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.