Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 gözaltı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT merkezli 5 ilde, eş zamanlı gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 25 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 139 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Tokat, Giresun, Samsun, Sivas ve Yozgat'ta eş zamanlı

operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan baskında 100 sikke, 17 metal obje, 10 taş obje, 5 mühür, 2 yüzük, 2 kolye ucu, 2 küp ve 1 el yazması kitap ele geçirildi. Ayrıca 7 dedekör, 6 bakır çubuk, sahte sikke yapımında kullanılan 650 gram gümüş, 31 kalıp, 3 aparat, 2 mercek, 1 mengene, 1 kumpas aleti, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 25 fişek bulundu.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.



TOKAT 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.