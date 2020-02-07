Giysi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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Tokat’ta giysi yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TokatTurhal kara yolu Söngüt Kavşağı'nda E.T. (30) idaresindeki tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tokat istikametine seyir halinde olan tır, yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda yan yatarak sürüklendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan şoför aracın ön camından çıkarıldı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan şoförün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan tırın dorsesinde kavşağa kolilerle saçılan giysiler ise görevliler tarafından toplandı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TOKAT 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

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