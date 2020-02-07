Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı

'Babam ve ben'

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TOKAT'ta, kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Halilalan köyü Bahçecik mevkisinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler bölgede yaptıkları araştırmada, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin iş makinesi yardımı ile yaklaşık 2 metrelik kuyu açtıkları belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



TOKAT 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

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