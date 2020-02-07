Tokat’ta 2. Uluslararası Çadlı Öğrenciler Forumu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat’ta 2. Uluslararası Çadlı Öğrenciler Forumu

İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde 2. Uluslararası Çadlı Öğrenciler Forumu düzenlendi.

Tokat’ta 2. Uluslararası Çadlı Öğrenciler Forumu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde 2. Uluslararası Çadlı Öğrenciler Forumu düzenlendi.
Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Derneği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü işbirliğinde düzenlenen forumun açılışı törenle yapıldı. Forumda konuşma yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük’te 800 civarında Çadlı öğrenci bulunğunu, Tokat’ın Çad için ikinci bir ev olduğunu kaydetti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise konuşmasında Tokat’ta 110’un üzerinde Çadlı öğrencinin eğitim görmekte olduğunu belirterek, “2017’de Çad macerasına başladık. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne Rektör olarak atandıktan sonra Çadlı öğrencileri Tokat’a getirmeye başladık. Çad hakkında internette dolaşan olumsuzlukların hepsi yanlış. Belgeseller, haberler ve diğer medya organlarını açtığımızda sanki Çad’da susuzluk, açlık, güvenlik sorunları varmış gibi bir algı bulunmakta. Aksine, göller, vadiler verimli tarım araziler ve çok ahlaklı insanların bulunduğu bir Çad’ı görürsünüz. Biz bu güzel insanları gördükçe sayılarımızı yüzlerle binlerle ifade edecek şekilde öğrenci kabullerine başladık” dedi.
Ordu Milletvekili ve Türkiye Çad Meclis Dostluğu Temsilcisi Ergün Taşçı, Çad’la geçmişten beri gönülden beraber olunduğunun altını çizerek, “Uzak da olsak bir gönül dostluğumuz var. Uzak olduğu için çok gidemesek te ne zaman bir etkinlik olsa katılmaya çalışıyoruz. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in büyük çabaları bulunmakta. Onlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Daha sonra kürsüye gelen Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan ise Türkiye’nin uluslararası öğrencilerle ilgili yaptığı çalışmalarda Avrupa ülkeleri arasında en büyük gelişmeyi kaydeden ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.
Son olarak konuşma yapan Türkiye Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, yurt dışındaki Çadlılar forumuna katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tokat çok güzel bir şehir. Çad’ın kalkınması için oldukça önemli bulduğumuz bu foruma gönülden katılıyoruz. Bu forum Yurt dışındaki Çadlıları bir araya getirmek anlamında da oldukça faydalı. Çadlılar bu vesile ile birbirleri ile tanışmaktadır. Türkiye ve Çad arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi için çalışıyoruz. Çad ve Türkiye ilişkileri çok güçlüdür. Her iki ülkenin de kazanması için çabalıyoruz. Bu etkinlikten dolayı Rektörlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Programın açılış konuşmaları sonrası Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Türkiye Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet’e ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’a teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu. Rektör Şahin ise Türkiye ve Kıbrıs’taki Çadlı Öğrenciler Derneği Tokat temsilcisi Adam Hissein Mahamat, Türkiye ve Kıbrıs’taki Çadlı Öğrenciler Derneği Başkanı Moussa Hüssein Moussa ve Koche Adam Mahamat’a teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu.

TOKAT

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Tokat'ta iş makinesi ile define arayanlara suçüstü: 9 ...
470 paket sigaraya 6 bin 580 lira ceza
YEREL HABERLER 470 paket sigaraya 6 bin 580 lira ceza
Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 gözaltı
YEREL HABERLER Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 ...
Azerbaycan'daki kardeş okula anlamlı hediye
YEREL HABERLER Azerbaycan'daki kardeş okula anlamlı hediye
Giysi yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Giysi yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 gözaltı
YEREL HABERLER Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 ...
650 yıllık sanat yaşatılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER 650 yıllık sanat yaşatılmaya çalışılıyor
Valizden çıkan kaçak sigaraya 8 bin 400 lira ceza
YEREL HABERLER Valizden çıkan kaçak sigaraya 8 bin 400 lira ceza
Ürettiği 825 litre sahte içkiyi satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Ürettiği 825 litre sahte içkiyi satamadan yakalandı
Çığ şehidi Osman Karaca, toprağa verildi
YEREL HABERLER Çığ şehidi Osman Karaca, toprağa verildi
Çığ felaketinde şehit olan Tokatlı asker son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çığ felaketinde şehit olan Tokatlı asker son ...
Niksar’da fırtına evin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Niksar’da fırtına evin çatısını uçurdu
Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne ...
Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları ...
Tokat’ta aracın üzerine ağaç devrildi
YEREL HABERLER Tokat’ta aracın üzerine ağaç devrildi
Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu
Tokat’ta şiddetli rüzgar etkili oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta şiddetli rüzgar etkili oldu: 2 yaralı
Tokat'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Tokat'a şehit ateşi düştü
Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı
YEREL HABERLER Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi ...
Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti
YEREL HABERLER Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti
Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu
YEREL HABERLER Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu
Tokat’ta esrar operasyonu, 1 kişi cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Tokat’ta esrar operasyonu, 1 kişi cezaevine ...
Tahta kaşıklar bebek oldu
YEREL HABERLER Tahta kaşıklar bebek oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X