2 bin 500 pet şişeden 10 köpek barınağı yaptılar

Tolat’ın Yeşilyurt ilçesinde dernek üyeleri öğrencilerin desteği ile 2 bin 500 adet atık pet şişeden sokak köpekleri için 10 adet barınak yaptı.

Yeşilyurt ilçesinde Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği (TEKMED) üyeleri, öğrencileri 4 Pati misyonu başlığında öğrencileri tarafından toplanan atık pet şişeler sokak köpeklerine barınak oldu. 2 bin 500 pet şişenin birleştirilmesi suretiyle yapılan 10 köpek barınağı Yeşilyurt Belediyesinin de desteği ile hayvan yemi de alınarak sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı eski yatılı bölge okulu üst bölgesine yerleştirildi.

Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek Edindirme Derneği (TEKMED) Başkanı Müslüm Kaçmaz, sokak köpekleri için yapılan 4 pati projesi kapsamında atık pet şişelerin değerlendirildiğini ifade ederek, “Çevre için zararlı olan atıkları toplumumuz ve hayvanlarımız için güzel bir şeyler yaparak kullanıyoruz. İlk olarak bunu Yeşilyurt ilçemizde hayata geçirdik" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, satıkları değerlendirerek pet şişeler ile neler yapılabileceğini göstermiş olduklarını ifade ederek, “Pet şişelerden yapılan 10 köpek barınağını ilçe merkezi dışında sokak hayvanlarını korumak ve onları aç susuz bırakmamak için uygun bölgelere yerleştirdik. Bu vesile ile projeye destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

TOKAT 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

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