Erbaa’da esrarengiz cinayet

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Erek Mahallesi'nde bulunan bir kum eleme tesisi yakınlarında gerçekleşti. Kum eleme tesisinde çalışan bir işçi sabah işe giderken Kelkit çayı kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede D.A. (60) olduğunu düşünülen kişinin kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Savcılık kesin kimliğin tespiti ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

TOKAT 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:06

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.