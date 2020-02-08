Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

'Babam ve ben'

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- TOKAT'ta, Çamlıbel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Sivas yönüne giden yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Tokat'ta, dün başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışı sonucu Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkisinde bazı TIR'lar yolda kaldı. Ekiplerin yardımı ile yolda kalan TIR'lar kurtarılarak ilerlemeleri sağlandı. Ancak güzergahta, sabah saatlerinde yoğun buzlanma görüldü. Geyras mevkisinde Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması başlattı.



TOKAT 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

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