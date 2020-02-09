Tokat-Sivas Karayolunda tipi

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TokatSivas Karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat’ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Tokat’ı Sivas’a bağlayan 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız mesai yaptı. Şehrin ana arterlerinde yollar ulaşıma açıkken, birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

TOKAT 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

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