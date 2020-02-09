Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.



Tokat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başçiftlik ilçesinde köy yollarında yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Yapılan duyuruda, il merkezi ve diğer ilçelerde eğitimde ara verilmesine yönelik bir karar olmadığı da belirtildi.

TOKAT 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.