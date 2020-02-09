Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Tokat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başçiftlik ilçesinde köy yollarında yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Yapılan duyuruda, il merkezi ve diğer ilçelerde eğitimde ara verilmesine yönelik bir karar olmadığı da belirtildi.
TOKAT
09 Şubat 2020 Pazar
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