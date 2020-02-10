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Tokat kazına bağ yaprağı ile farklı tat

DHA

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen kazlar,

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen kazlar,
kentin ünlü bağ yaprağı ile harmanlanarak farklı bir tat ortaya çıkarıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Aydoğan (38), 4 yıl önce 60 kaz alıp, yetiştirmeye başladı. Zaman içinde de evinin bahçesinde yetiştirdiği kaz sayısı yılda 2 bini buldu. Yetiştirdiği kazları farklı illerin yanı sıra Kars'a da satan Ahmet Aydoğan, ilçe merkezinde de lokanta işletiyor.   
'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ'
Yeşilyurt ilçesinin mevsimsel olarak kaz yetiştiriciliğine uygun olduğunu söyleyen Aydoğan "Dört yıl önce Ankara'da market işletiyordum. Marketimi devrettim. Memleketime geldim. Evimizin önünde 12 kazımızı vardı. Onların yanına komşularımızdan da kaz alarak 60 oldu. Daha sonra ise kaz sayımızı 2 bine kadar çıkardık. Yıllık 2 bin tane kaz satışımız oluyor. Kesiyoruz, temizledikten sonra Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Tokat'tan Kars'a da çok sayıda kaz gönderiyoruz. Bu yıl Kars'a bin civarında kazımız gitti" dedi.
'TOKAT'IN BAĞ YAPRAĞI İLE YAPIYORUZ'
Kaz yetiştiriciliğinin ilçelerinde 300 yıllık gelenek olduğunu belirten Ahmet Aydoğan "Burada herkesin kapısında 15-20 tane kaz var. Herkes kazlarını büyütüyor. Biz de bunu daha ileri bir pozisyona getirerek, vatandaşlarımızın da kazlarını alarak onlara bir ek gelir sağlıyoruz. Kaz bizim geçmişten gelen bir kültürümüz, aynı zamanda kazımızı bağ yaprağı ile harmanlayarak farklı bir tat olarak Kars'a rakibiz. Kars'tan farkımız biz bunu Tokat'ın bağ yaprağı ile yapıyoruz. Aynı zamanda da ete bağ yaprağı lezzeti karışıyor. Ortaya daha güzel bir tat çıktığına inanıyoruz.  Bu bağlamda da Kars'a rakibiz" diye konuştu.

TOKAT

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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