Tokat’taki cinayette 1 tutuklama

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çay kenarında ölü bulunan şahısla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Erek Mahallesi’nde Kelkit Çayı kenarında bulunan erkek cesedi ile ilgili titizlikle inceleme yapan polisler, kısa sürede olayın şüphelilerini yakaladı. Niksar ilçesinde şüphelilerden T. A. (40) suç aleti ile birlikte yakalanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemlerinin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesine çıkartıldı. Basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna T.A ‘nefsi müdafaa’ şeklinde cevap verdi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan T.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erek Mahallesi'nde ırmak kenarında iki gün önce meydana gelen olayda, alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürülen Durmuş Ay’ın cenazesi sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın zanlılarını Niksar ilçesinde yakaladı. Dursun Ay’ın cenazesi ise hafta sonu Erbaa Yavuz Selim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TOKAT 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:09

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.