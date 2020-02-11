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Niksar ve Erbaa’da bin 598 paket kaçak sigara yakalandı

İHA

Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde yapılan yol devriyelerinde farklı araçlarda bulunan 6 şüphelinin valizlerinde yapılan aramada bin 598 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Niksar ve Erbaa’da bin 598 paket kaçak sigara yakalandı

Tokat’ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde yapılan yol devriyelerinde farklı araçlarda bulunan 6 şüphelinin valizlerinde yapılan aramada bin 598 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D100 kara yolu üzerinde kaçak sigara sevkiyatını önlemeye yönelik olarak Niksar ve Erbaa ilçelerinde yol kontrollerine başladı. Niksar’da Korulu, Erbaa’da ise Tepekışla mevkiinde çalışmalara başlayan ekipler 3 farklı otobüste yolculuk yapan 6 şüpheli şahsın valizlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, yabancı uyruklu şüphelilere ait valizlerde gizlenmiş vaziyette toplam bin 598 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu şahıslara 27 Nolu ÖTV genel tebliği kapsamında toplam 22 bin 246 lira idari yaptırım cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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