Tarihi yüksek kahvede çini atölyesi kurdu

Tokat’ın siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan tarihi, yüksek kahve, çini atölyesine ev sahipliği yapıyor.

Tokat’ta devlet büyükleri ve siyasilerin balkon konuşmalarını yaptığı 115 yıllık kahvehane restore edilerek "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürüldü. Yaklaşık 4 ay önce açılışı yapılan müzenin giriş katı kahve, üst katı müze olarak değerlendirilirken, zemin katındaki dükkanlar ise sanat atölyesi kuruldu. İstanbul'da özel bir firmada çalışırken memleketi Tokat'a dönen Ömür Özfalay (34), hobi olarak yaptığı çini işini büyüterek atölyesini tarihi binanın alt katına taşıdı. Tarihi müzeyi gezmeye gelenlerin uğrak noktası olan çini atölyesinde mesleğinin inceliklerini tanıtan Özfalay, tabaklara işlediği Tolat’a özgü motifleri sergileme imkanı buldu. Özfalay, resim yeteneğini çiniye aktardığını ifade ederek, “Çini yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda memleketimde değerli bir sanat bırakmak istedim. Çini sanatı unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. Bu sanatımı 1900’lü yıllarda yapılan Yüksek Kahvenin altında yapmaya başladım. Hem atölye hem satış yeri olarak faaliyet gösteriyoruz. Çini sanatını öğrenmek isteyenlere burada özel ders olarak kurs veriyorum” dedi.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan demokrasi müzesi ne gezmeye gelenlere çini sanatını tanıttıklarını ifade eden Özfalay, “Buraya gelenler çini sanatının nasıl yapıldığını görme imkanı buluyorlar. Atölyemize gezmeye gelenlere arzu ederlerse birkaç motif yapmak isteyenlere imkan sağlıyoruz. Buranın bizlere çok büyük katkısı olurken, bizlerinde turizme katkısı olduğu düşüncesindeyiz” diye konuştu.

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