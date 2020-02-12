Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde şehir merkezinde yaralı halde bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Niksar’ın Dereçay Mahallesinde Çanakçı Deresi içerisinde Ümit Aksu adlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Karaca, Doğa Koruma Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmıştı. Veteriner Hekim Ülkü Gümüş tarafından birkaç gün süren tedavisinin ardından Karaca, Niksar’da ormanlık alana özel kafeste pikapla getirilerek doğal ortamına bırakıldı.

İki gün süreyle yaralı karacanın bakım ve tedavisini yaptıklarını belirten Doğa Koruma Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ülkü Gümüş, “Niksar’da Çamiçi yaylası bölgesinden karaca, köpek baskısından dolayı şehir merkezine kaçtığını tahmin ediyoruz. İki gün önce gelip teslim aldık, destek tedavisi uyguladık, yorgun ve bitkin düşmüştü hayvan. Hayvanı biraz otla besledikten sonra kendine geldi ve dinlendi şu anda da yine doğal ortamına aynı gölgesine doğaya bıraktık. Bu hayvanlar doğamızın Tokat ilinin doğal zenginliği doğa harikası hayvanlar. Av kontrol koruma kontrol çalışmalarımızda zaten devam ediyor. Vatandaşlarımızın avcılarımızın özellikle köylülerimizin bu yasaklara uymasını talep ediyoruz” dedi.

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