Karla kaplanan cadde üzerinde kayak yaptı

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TOKAT'ta yaşayan kepçe operatörü Salih Demir, dün gece başlayan kar yağışının ardından karla kaplanan sokaklarda kayak yaptı. Demir'in kar keyfi yaptığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Reşadiye ilçesinde kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kepçe operatörlüğü yapan Salih Demir, kar yağışını fırsat bilerek kayak takımlarıyla sokağa çıktı. İlçe merkezinde caddelerde kayak yaparak karın keyfini çıkaran Demir, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.





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