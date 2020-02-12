Tokat’ta 2 ilçede kar tatili

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat’ta 2 ilçede kar tatili

İHA

Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat’ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü için 1 gün süre ile ara verildiği ilan edildi. Ayrıca Yeşilyurt, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerindeki son değerlendirmenin kar yağışının durumuna göre ilerleyen saatlerde yapılacak duyurularla kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Tokat il merkezi ve diğer ilçelerde eğitime ara verilmeden devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia edilen şahsın yakınlarına saldırdı
YEREL HABERLER Adliye çıkışında kendisini istismar ettiği iddia ...
Tokat’ta biniş giyme töreni
YEREL HABERLER Tokat’ta biniş giyme töreni
Karla kaplanan cadde üzerinde kayak yaptı
YEREL HABERLER Karla kaplanan cadde üzerinde kayak yaptı
Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Tokat-Sivas karayolu ağır tonajllı araçların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Tokat-Sivas karayolu ağır tonajllı araçların geçişine ...
Karla kaplı yolda kayak keyfi
YEREL HABERLER Karla kaplı yolda kayak keyfi
Tokat’ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Tokat’ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden ...
Soğuk havada ekmek mücadelesi
YEREL HABERLER Soğuk havada ekmek mücadelesi
20 metrekarelik dükkanda 100 yıllık lezzet
YEREL HABERLER 20 metrekarelik dükkanda 100 yıllık lezzet
Tokat’ta eğitime 1 gün kar tatili
YEREL HABERLER Tokat’ta eğitime 1 gün kar tatili
Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli
YEREL HABERLER Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli
Tokat'ta 4 ilçede kar tatili
YEREL HABERLER Tokat'ta 4 ilçede kar tatili
Sahte hesapla il genelinde kar tatili ilan ettiler
YEREL HABERLER Sahte hesapla il genelinde kar tatili ilan ettiler
Tokat-Sivas karayolu ağır tonajlı araç geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER Tokat-Sivas karayolu ağır tonajlı araç geçişlerine ...
Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili 
YEREL HABERLER Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili 
Tokat’ta, Sultan 2. Abdülhamit Han ölüm yıl dönümünde anıldı "Dünya tarihinde hanedanlar tarihine baktığımız zaman en çok karalamaya, iftiraya maruz kalmış devletin Osmanlı Devleti olduğu, bu iftira ve karalamadan aslan payının ise Sultan Hamit Han’ın aldığı gerçeğidir"
YEREL HABERLER Tokat’ta, Sultan 2. Abdülhamit Han ölüm yıl dönümünde ...
Tarihi yüksek kahvede çini atölyesi kurdu
YEREL HABERLER Tarihi yüksek kahvede çini atölyesi kurdu
Hasta nakleden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hasta nakleden ambulans otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Dereye düşen yaralı karacanın imdadına vatandaş yetişti
YEREL HABERLER Dereye düşen yaralı karacanın imdadına vatandaş ...
Niksar ve Erbaa’da bin 598 paket kaçak sigara yakalandı
YEREL HABERLER Niksar ve Erbaa’da bin 598 paket kaçak sigara ...
Tokat merkezli kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat merkezli kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama
Turhal’da kaçak rakı operasyonu
YEREL HABERLER Turhal’da kaçak rakı operasyonu
Erbaa´da sarkıntılık iddiasıyla cinayete 1 tutuklama
YEREL HABERLER Erbaa´da sarkıntılık iddiasıyla cinayete 1 tutuklama
Tokat’taki cinayette 1 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat’taki cinayette 1 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X