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Minareye yuva yapan uğur böcekleriyle sinekleri besliyor

İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde imam cami minaresine yuva yapan kuşların yanı sıra sinek ve uğur böceklerini de yiyecek bırakarak besliyor.

Minareye yuva yapan uğur böcekleriyle sinekleri besliyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde imam cami minaresine yuva yapan kuşların yanı sıra sinek ve uğur böceklerini de yiyecek bırakarak besliyor.
Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak Köyü Cami imamı olarak yaklaşık 4 yıldır görev yapan Duran Arslan, kış gününde hayvanların aç kalmaması için yaptığı uygulama ile dikkat çekti. Caminin minaresine çıktığında güvercinlerin yanı sıra uğur böcekleri ve sineklerin yuva yaptığını gören imam Arslan, onları beslemek için harekete geçti. Bir tabak içerisinde bal, reçel, çökelek ve ekmek kırıntıları koyarak minaredeki yuvanın yanına bırakan imam Arslan, sıra dışı uygulamasını görüntüledi.
Arslan, cami minaresine kuşların yanı sıra sinekler ve uğur böceklerinin de yuva yaptığını, onlar için bir kaba bal, reçel, çökelek ve ekmek kırıntıları koyduğunu, kimsenin aç ve açıkta kalmasını istemediğini belirterek, “Minareyi temizlemek için çıktığımda uğur böceklerini gördüm 5060 tane vardı. Daha yukarında 250300 sineğin kümelendiğini gördüm. Hemen yanı başında güvercin yuvası vardı. O gün hava çok soğuktu dedim acaba bunlar aç olabilir mi? Hemen gittim bir tabağın içine bal, reçel, ekmek ufakları ve çökelek koydum. Sineklerin hemen geldiğini gördüm. 3 günde bir minareye çıkıyorum bakıyorum. Rabbim kimseyi aç ve açıkta bırakmasın. Sinekler, uğur böcekleri, sinekler güvende” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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