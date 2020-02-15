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Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni nesil sanayi sitesinin temelinin yıl içerisinde atılacağını ifade ederek, "Resmi Gazete'de sanayi sitesinin yatırım programına alınması kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı" dedi.

Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni nesil sanayi sitesinin temelinin yıl içerisinde atılacağını ifade ederek, "Resmi Gazete'de sanayi sitesinin yatırım programına alınması kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'sanayide milli atılım' sloganıyla şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesi ve modern altyapıya kavuşturulması projesinde ilk etapta yer alan şehirlerden Tokat Yeni Nesil Sanayi Sitesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak 2020 yılı yatırım programına alındı. Sanayi sitesinin yatırım programına alınması ile ilgili bir otelde düzenlenen toplantının açılışında Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Altan Çelik bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TokatTurhal karayolu üzerindeki 540 dönümlük arazide yapılacak olan yeni nesil sanayi sitesinin önemine değindi. Başkan Eroğlu, birçok olumsuz görüşün aşılarak bugünlere geldiğini belirterek, “Tarımdan terk edilmiş, tarımsal vasfını kaybetmiş bir arazi vardı. Bu sadece çıplak gözle değil bilimsel anlamda da araştırılarak bu işe başlandı. Başta Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bu çalışmada bakanlarımız, milletvekillerimiz, esnaf ve kooperatifle hep birlikte başarının sonucunda oluşan bir süreçti” dedi.
Esnafın büyümesi ve gelişmesi açısından da projenin son derece önemli olduğunu beliren Başkan Eroğlu, ”Resmi Gazete'de sanayi sitesinin yatırım programına alınması kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Artık Tokat’ın sanayisinin yapılacağı, adımların atıldığı ve bu yıl içerisinde de kazmanın vurulacağı ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından milletvekilleri ile Tokat Valisi Ozan Balcı konuşma yaptı. Tokat başta olmak üzere 11 ilde (Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale) sanayi sitelerini şehir dışına taşıyarak modern altyapıya kavuşturulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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