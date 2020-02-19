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Önlük giydirilen yavru köpek okulun maskotu oldu

İHA

Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrenciler tarafından sahiplenilerek önlük giydirilen köpek, okulun maskotu oldu.

Önlük giydirilen yavru köpek okulun maskotu oldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrenciler tarafından sahiplenilerek önlük giydirilen köpek, okulun maskotu oldu.
Turhal ilçesinde Kayacık Mahallesinde mezarlıkta sokak köpeklerinin saldırısından öğretmenler tarafından kurtarılan yavru köpek sahiplenildi. Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve okul öğretmenlerinden Mustafa Önlen tarafından okul bahçesine kulübe yapıldı. Yavru köpek kısa sürede öğrencilerin ilgi odağı oldu. “Fındık” adı verilen yavru köpek teneffüslerde çocukların peşinden ayrılmazken, öğrencilerle birlikte sınıfa da girmeye başladı. Dersler çocukların yanlarından ayırmadığı köpeğe Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer tarafından forma dikildi. Forma giydirilen yavru köpek sevimliliği ile dikkatleri çekti.
Sınıf öğretmeni Mustafa Önlen, yavru köpeği mezarlıkta bulduklarını ifade ederek, "Okul çıkışında müdür beyle eve doğru giderken mezarlıkta küçük bir köpeğin büyük köpekler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Köpeği korumaya alarak kenara bıraktık. Aklımıza Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'un tweeti aklımıza geldi. Bakan Selçuk “Müfredatları istediğiniz kadar hayvan sevgisini işleyebilirsiniz. Ama hiçbiri bir köpeğin okul bahçesinde olması kadar önemli değildir” diyordu. Çocuğun okula gelmesi köpeği görüp ona günaydın demesi onu beslemesi her şeyden kıymetlidir. Biz bunu burada yaşayarak gördük, çocuklardaki değişimi fark ettik. Bir çok konuda çocukların geliştiğini fark ettik. Çocukları hayvanları besleyerek hayvan sevgisini kazandı. Okula devamsızlık azaldı, öğrencilerin okula gelme isteği arttı” dedi.
Önlen, köpeğe neden önlük giydirdiklerini dile getirerek, "Okul aile birliği başkanına espri karışık bu köpek bu okula önlüksüz gelemez demiştik. Oda çok güzel bir jest yaparak önlük dikti ve köpeğimize giydirdik. O gün velilerde de değişim olduğunu fark ettik. Köpekle fotoğraf çekinip okula yemek göndermeye ve köpeği sahiplenmeye başladılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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