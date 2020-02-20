Nikah dairelerinde 20.02.2020 yoğunluğu

Tokat’ta evlenmek isteyen çiftler, akılda kalıcı olması sebebiyle 20.02.2020 tarihini fırsata çevirdi.

Yurdun dört bir yanında evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler aylar öncesinden 20.02.2020 tarihi için nikah dairelerinden gün aldı. Tokat’ta da 6 çift nikah tarihlerinin unutulmaz kılmak için özel günde dünya evine girdi. Nikah tarihini 20.02.2020 olarak belirleyen çiftlerden Muzaffer ile Yasemin Şenel, unutulmayacak bir günde dünya evine girmenin heyecanını yaşadı. Muzaffer Şenel, nikah tarihini özel kılmak ve unutulmaz olması için günler öncesinde belirlediklerini ifade ederek, “Normalde tarihleri unutan birisi değilim. Ama insanlık hali ilerde yaşlanacağız, unutmayalım diye bu tarihi seçtik” dedi. Yasemin Şenel ise eşi ile birlikte bu tarihi belirleyerek ortak bir karar aldıklarını belirterek, “Hatırlamak için amacıyla güzel kolay bir tarih ama kolaya kaçtığını düşünmüyorum” diye konuştu.

Bu tarihi özel olarak seçtiklerini ifade eden bir diğer çiftten Orhan Kaymakçı ise yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, “Cemre bugün havaya düşecek gönülleri ısıtacak. Bugünde mutlu bir yuvamız olsun istedik” ifadelerini kullandı. Güzel bir yuvaları olması temennisinde bulunan Nurdan Kaymakçı, bir süre nikah salonunda beklediği eşinin bu tarihi unutmaması temennisinde bulundu.

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