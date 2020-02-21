Niksar’da 4 adet tarihi tabanca ele geçirildi

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Tokat’ın Niksar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında toplu tabancaların da olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Niksar ilçesinde bir şüphelinin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu işlendiği istihbaratına ulaştı. Derhal harekete geçen ekipler yapılan çalışma sonrasında tarihi eser olduğu değerlendirilen;4 adet tabanca, 16 adet sikke ve 1 adet bileklik ele geçirdi. Ele geçirilen eserlere el konulurken şüpheli S.Ö. hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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