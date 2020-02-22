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Makam otomobilini oda üyelerine tahsis etti

DHA

TOKAT'ta, 2018 yılında Bakkallar, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığı'na seçilen Şaban Kaya, odaya ait olan makam aracını, şoförü ile birlikte üyelerine tahsis etti. Başkan Kaya, göreve geldiği günden bugüne kadar makam aracını sadece 3 kez kullandığını söyledi.

TOKAT'ta, 2018 yılında Bakkallar, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığı'na seçilen Şaban Kaya, odaya ait olan makam aracını, şoförü ile birlikte üyelerine tahsis etti. Başkan Kaya, göreve geldiği günden bugüne kadar makam aracını sadece 3 kez kullandığını söyledi.
Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığı'na 2018 yılında seçilen Şaban Kaya, göreve geldiğinde oda için tasarrufa gitme kararı kaldı. Odaya ait 2006 model makam otomobilini kullanmayan Başkan Kaya, yönetim kurulu toplantısında aldığı kararla aracı şoförü ile birlikte acil işlerinde kullanılması için üyelere tahsis etti.
Göreve geldiklerinde tasarruf kararı aldıklarını söyleyen Başkan Kaya, "Üyelerimiz iş yerine arabası olmadığı zaman yürüyerek gidebiliyorsa, başkanın da kendi odasına iş yerine yürüyerek gelmesini istedik. Odamız için büyük külfet olan, yakıtıyla, bakımıyla aracımızı ilk zamanlar göreve geldiğimizde satmayı düşündük. Ama `satan başkan değil, koruyan başkan olalım´ istedik. Onun için de üyelerimizin acil işlerinde, düğünlerinde, sünnetlerinde, doktordan izinleri olduğu anda şehir dışı veya şehir içinde hasta götürüp getirmek için üyelerimize tahsis ettik. Adliyede maliyede, belediyede özel işleri olduğunda odamıza geldiklerinde hemen istedikleri yerlere bırakıyoruz. Oda başkanının makam aracı değil, üyelerimize hizmet aracı olarak tahsis ettik. Ben şimdiye kadar en fazla 3 sefer, o da kendi arabam olmadığı zaman kurumsal toplantılara gittim. Bunların haricinde kesinlikle kullanmadım. Üyelerimiz ise bu uygulamaya ilk başladığımızda şaşırdılar" dedi. 
Kentte esnaflık yapan Murat Gül ise "Başkanımızdan ricada bulunduk, Maliyede bir işim vardı. Odamız da sağ olsun bize yardımcı oldu. Başkanımızın bu uygulamasından memnunuz. Bizler ilk defa bu uygulamayı gördük. Mutlu olduk" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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