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Tokat’ta CHP kongresinde gerginlik

İHA

Tokat'ta düzenlenen CHP İl Kongresinde Divan Başkanlığı yapan Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ile kongreyi takibe gelen gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.

Tokat’ta CHP kongresinde gerginlik

Tokat’ta düzenlenen CHP İl Kongresinde Divan Başkanlığı yapan Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ile kongreyi takibe gelen gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.
Tokat’ta Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından 22 Şubat 2020 tarihinde Olağan İl Kongresine gidildi. Çağdaş Kurtgöz ve Feramus Şahin’in il başkanlığına aday olduğu olağan kongrenin Divan Başkanlığına CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil oybirliğiyle kabul edildi. Rutin olarak devam eden kongrede konuşmacılardan bazıları oylarının rengini belli edince, Divan Başkanı Nihat Yeşil tarafından uyarıldı. Bunun üzerine salon içerisinde partililer arasında kısa tartışmalar yaşandı.
Konuşmalar devam ederken Divan Başkanı Nihat Yeşil, parti tüzüğünün kendisine verdiği hakla kongrenin bundan sonrasını basına kapalı olarak devam ettirmek istediğini söyledi. Bir gazetecinin başkan adaylarının konuşmalarını dinledikten sonra çıkmak için izin istemesi üzerine Başkan Yeşil bu talebi uygun görmedi. Karara istinaden gazeteciler, cihazlarını topladıktan sonra kongrenin yapıldığı salonu terk ettiği sırada Başkan Yeşil, “Buradan aldıklarını abartıyorlar, yanlış yansıtıyorlar” sözü üzerine bir başka gazeteci “Ne görüyorsak onu yazıyoruz” diyerek tepki gösterdi. Gazetecilerle tartışmanın büyümesi üzerine başka bir gazeteci “Milletvekili olmuşsunuz ama insan olamamışsınız. İnsan olabilmek de bir sanattır” sözlerini sarf etti.
Kongrenin yapıldığı salonda yaşanan gerginlik, gazeteciler çıktıktan sonra da devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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