Yalnız yaşayan kadın ölü olarak bulundu

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde tek başına yaşayan kadın evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Yıldızdal'dan (46) bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek harekete geçti. Camı kırarak içeri giren yakınları Yıldızdal’ı yatağında hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldızdal’ın eşinin yaklaşık 3 aydır Bursa’da çalıştığı, evli olan 2 kızının ise farklı illerde yaşadığı öğrenildi.

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