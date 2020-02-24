Tokat’ta kaldırım işgaline savaş açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat’ta kaldırım işgaline savaş açıldı

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Esnafımızla beraberce bu konuyu çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Tokat’ta kaldırım işgaline savaş açıldı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Esnafımızla beraberce bu konuyu çözeceğimize inanıyorum” dedi.
Tokat Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilk etapta Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde kaldırım işgali yapan esnaflara yönelik olarak uygulama başlatıldı. Alınan karar gereği esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin önündeki kaldırımları en fazla 50 santimetreye kadar kullanabilecekleri bildirildi. Esnaflara dağıtılan broşürlerde vatandaşlar tarafından gelen şikayetler üzerine esnaflardan anlayış ve çözüm ortaklığı beklendiği kaydedildi. Uygulamaya katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hak ihlalinin önüne geçmek, bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti. Esnaf odaları başkanları ile birlikte açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, birçok şehrin önemli sorunlarından bir tanesinin de kaldırımların işgali olduğuna dikkat çekerek, “Tokat’ta da zaman zaman bu tip konularda vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda buna göre bir işlem yapmak, hem de bunu yaparken de esnaf kardeşlerimize bunu güzellikle anlatmak için bu tip çalışmalar yapıyoruz. Esnaf bizim başımızın tacı, esnaflarımızın Tokat’taki en önemli paydaşlarımızın başında geliyor. Onlar geçmişin ahisi şuanın da toplumumuza yön veren ve sözüne inanılan fikrine danışılan önemli insanların başında gelmekte. Şehri biz büyüteceksek geliştireceksek bunu ancak esnafla yapabiliriz, buna canı yürekten inanan bir insanım. Onun içinde esnafın kalbimizde, gönlümüzde, hatta şehrin gelişmesinde önemli bir yeri olduğunu bir kez daha söylemek isterim. Değerli esnaf kardeşlerimize şehrimizin hepimizin olduğunu, şehirdeki insanların her hangi bir konuyla alakalı eğer ki bir rahatsızlığı olmuşsa bu konunun da çözülmesi gerekiyorsa bunu hep birlikte beraberce bir çözümle yapmamız gerektiğini onlara ifade etmiş olacağız. Hazırladığımız güzel bir broşürü onlara da takdim edip akabinde onlardan bu konuyla alakalı bir özveri bekleyeceğiz. İnşallah bu güzel şehrimizde sorunları birlikte ve beraberce çözmüş olacağız. Bizim sloganımız bu, birlikte büyüyoruz, birlikte çözüyoruz, birlikte hep beraberce Tokat oluyoruz. Bu benim altı yıldır her zaman söylediğim hususların başında gelmekte. İnşallah Tokatlılarla ve Tokatlı esnafımızla beraberce bu konuyu da çözeceğimize inanıyorum. Daha güzel bir Tokat’ta hep beraberce hep birlikte yaşayacağız diyorum” dedi.
Başkan Eroğlu, esnaflardan kaldırım işgallerine karşı destek beklediklerini ifade ederek, “Önce uyaralım, önce görüşelim ardından da daha farklı şekilde bu konularla ilgili girişimlerde bulunacağımızı söyleriz. Ama biz bunları istemiyoruz yapmayacağız, yapmakta istemiyoruz. Ben Tokatlı esnafa da güveniyorum, inanıyorum. Tokat’ımızın esnafımız en iyi şekilde gereğini yapacaktır” diye konuştu.
Başkan Eroğlu ve beraberindekiler basın açıklamasının ardından esnaf ziyaretlerinde bulunarak bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç kadın, annesi tarafından reddedilen kuzuya annelik yapıyor
YEREL HABERLER Genç kadın, annesi tarafından reddedilen kuzuya ...
'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
YEREL HABERLER 'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
Fındık tedavi için Ankara’ya gönderildi
YEREL HABERLER Fındık tedavi için Ankara’ya gönderildi
Yalnız yaşayan kadın ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan kadın ölü olarak bulundu
CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu
YEREL HABERLER CHP’nin Tokat İl Başkanı Kurtgöz oldu
Minik Ahmet, ailesini ölümden kurtardı
YEREL HABERLER Minik Ahmet, ailesini ölümden kurtardı
Tokat’ta CHP kongresinde gerginlik
YEREL HABERLER Tokat’ta CHP kongresinde gerginlik
593 gündür kayıp olan Evrim’in annesinden önemli iddia
YEREL HABERLER 593 gündür kayıp olan Evrim’in annesinden önemli ...
Makam otomobilini oda üyelerine tahsis etti
YEREL HABERLER Makam otomobilini oda üyelerine tahsis etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X