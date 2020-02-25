Seracılık köyden şehre göçü durdurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Seracılık köyden şehre göçü durdurdu

İHA

Tokat'ta devlet teşvikleri ile örtü altı tarımın arttığı köy göç almaya başladı.

Seracılık köyden şehre göçü durdurdu

Tokat’ta devlet teşvikleri ile örtü altı tarımın arttığı köy göç almaya başladı.
Tokat kent merkezine yaklaşık olarak 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gümenek köyünde örtü altı tarımı yaygınlaşıyor. Yaklaşık 10 yıl önce ağırlıklı olarak kiraz üretimi yapan köylüler devlet teşvikleri ile seracılık yapmaya başladı. İlk başlarda 10 dekar alanda yapılan seracılık 350 dekar alana kadar çıktı. Kış mevsiminde marul, maydanoz, soğan, roka, yaz aylarında ise seralarında ağırlıklı olarak salatalık, domates ve biber yetiştiren köylüler üretimi artırdı. Pazar payının artması sonucu kooperatif kuran köylüler pazarlama sorununu ortadan kaldırırken fide, ilaç ve sera malzemesi maliyetlerini düşürdü. İl merkezinin yanı sıra çevre illere ürün gönderilen köyde göç durdu. İstihdam sağlayan köylülerin tek sorunu ise artan maliyetler ve yaz sezonunda çalıştıracak mevsimlik işçi bulamamak.

Yazkış üretim yapıyorlar
Çiftçilik yapan Kooperatif Başkanı Musa Sarı, 10 yıl önce kiraz meyvesinde aldıkları ürünle yılda bir kez hasat yaparak geçimlerini sağlamaya çalışırken bugün yılın hemen hemen 12 ayı üretim yapabildiklerini belirterek, “Köyümüzde ağırlıklı olarak kiraz üreticiliği yapıyorduk. Dolu, yağmur yağışı, soğuktan kirazlarda verim düşüyordu. Köyümüzde bu nedenle sera yapmaya başlayanlar oldu. Köyümüz yeniliğe açık bir köy. Devlet teşvikli olarak başladı seralarımız. Daha sonra köylüler kendi imkanları, kredi kullanarak yaklaşık olarak 350 dekar alana kadar seracılığı çıkardı. Yazkış üretim yapabiliyoruz” dedi.

"Köyümüzde göç vermiyoruz, göç alıyoruz"
Kooperatif kurarak yetiştirdikleri ürünleri kendilerinin pazarladığını belirten Sarı, ”Kazançta imece var. Yani, düğün yapan bir kişi örnek verecek olursak 1 lira alacağı varsa 10 lira alıyor. Yardımcı oluyoruz. Daha sonra başka bir köylümüze yardımcı oluyoruz. Kooperatifçilik iyi, tek sıkıntımız maliyetlerimizin artması ve ürünlerimizin önceki yıllara göre fiyatlarında artış olmaması” diye konuştu. Sarı, 2 dekar serası olan bir köylünün evini geçindirebileceğini ifade ederek, “Kimseye ihtiyacı olmaz, asgari ücretle çalışmasına gerek kalmaz. 2 dekar serası olan bir çiftçi rahatlıkla geçinebilir. Bu işte önemli olan üretmek. Ürettiğin zaman rızkın geliyor. Çok para etmese karının doyuyor. Köyümüzde göç vermiyoruz, göç alıyoruz. Türkiye genelinde Tokat göç veren iller arasında ama bize etkisi olmadı” ifadelerini kullandı.

Çalıştıracak işçi bulamıyorlar
Köyün tamamına yakın seracılık yapıldığını ifade eden Sarı, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Köyümüzün halkında kahve kültürü yok. Burada yazkış iş var. İş çok ama işçi sıkıntımız var. Çalıştırmaya işçi bulamıyoruz. Serada sıcak diye çalışmak istemiyorlar. Biz getirdiğimiz işçi ile birlikte çalışıyoruz, yani eşlerimiz çocuklarımızda serada çalışıyor. İşçi çalışsın biz gölgede oturalım olayı yok.”
Çiftçi İdris Sarı ise köylerinde 2009 yılında teşvikle seracılığa başladığının altını çizerek, “Teşviklerle sera işi çoğaldı. Köyün şuanda yüzde 90’ının serası var. Sera işini bayağı geliştirdik. Yılda 34 defa hasat alıyoruz. Gelirinden de memnunuz. Köyümüzün gelir düzeyi yükseldi. İşini düzgün yapan bayağı bir gelir elde etti. Ama gideri de oldu. Bu sene rüzgardan dolayı naylonlarımız yırtıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Ahmet’in ölümden kurtardığı ailesi destek bekliyor
YEREL HABERLER Minik Ahmet’in ölümden kurtardığı ailesi destek ...
5 asırlık imarethane, restorana dönüştürüldü
YEREL HABERLER 5 asırlık imarethane, restorana dönüştürüldü
Tokat’ta kaldırım işgaline savaş açıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta kaldırım işgaline savaş açıldı
Genç kadın, annesi tarafından reddedilen kuzuya annelik yapıyor
YEREL HABERLER Genç kadın, annesi tarafından reddedilen kuzuya ...
'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
YEREL HABERLER 'Fındık', tedavi için Ankara'ya gönderildi
Fındık tedavi için Ankara’ya gönderildi
YEREL HABERLER Fındık tedavi için Ankara’ya gönderildi
Yalnız yaşayan kadın ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan kadın ölü olarak bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X