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Kalp krizinden ölen uzman onbaşıya gözyaşlı veda

DHA

İZMİR'in Foça ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın (25) memleketi Tokat´ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın'ın 2 ay önce nikâh kıyıp, 3 ay sonra düğün yapmayı planladığı eşi Derya Yalçın cenazede gözyaşı döktü.
Refref-Feyyaz Yalçın çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Kenan Yalçın askerlik görevinin ardından geçen yıl uzman erbaş olarak göreve başladı. İzmir Yenifoça Komando Eğitim Tabur Komutanlığında Terörle Mücadele Harekatı kursiyeri olarak eğitim gören Kenan Yalçın, geçen hafta pazar günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yalçın için bugün memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde askeri tören düzenlendi. Yalçın´ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi. Cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı,48´inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, annesi, babası, kardeşleri Recep, Mustafa, Arzu ve Aslı Yalçın, ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Yalçın'ın 2 ay önce nişanlısı Derya Yalçın ile nikah kıydığı, 3 ay sonra ise düğünlerini yapmayı planladığı öğrenildi. Kenan Yalçın´ın askeri kamuflajını giyerek cenaze törenine katılan Derya Yalçın, "Ben dedim, soğuk toprağın altına koymam dedim. Güneş açtı. Rabbim ne çok seviyormuş. Ben de çok sevdim. Allah´ım niye beni de almadın" diyerek gözyaşı döktü. Yalçın, öğle namazının ardından Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili´nin kıldırdığı cenaze namazından sonra Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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