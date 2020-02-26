Rektör Şahin, üniversite olarak hedeflerini açıkladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversite olarak hedeflerinden birisinin uluslararasılaşmak olmak olduğunu söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Türkiye’nin Yeni Dış Politikası Paneli” Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversite olarak hedeflerinden birisinin uluslararasılaşmak olduğunu ifade ederek, “Uluslararası öğretim üyesi sayısında doktoralı öğretim üyesi sayımızı altıdan dokuza çıkardık. Yakın bir zamanda 1213 rakamlarını bulacağız. Nihai hedefimiz de 50 öğretim üyesi. Uluslararası öğrenci sayımız da bin 500 civarında. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İngilizce dilinde eğitim verecek 2 program daha açacağız. Uluslararası ilişkiler ve işletme bölümlerini (İngilizce) açmak için YÖK’e teklif çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız” dedi.

İletişim teknolojileri ve ulaşım konusunda dünyanın geldiği noktaya değinen Rektör Şahin, birçok farklı ülkeden insanla çeşitli iletişim kanalları ile etkileşimde bulunmanın oldukça kolaylaştığını belirterek, “Bir günde en az beş ila on civarında başka ülkeden insanlarla iletişim halindeyiz. 30 sene önce bunu hayal etmek mümkün değildi. Dolayısıyla Dünya artık bir köy olmuştur ve bütün gençlerimiz o köyün halkı haline gelmiştir. Bundan sonraki vizyonumuzu Türkiye anlamında değil bütün Dünya çerçevesinde planlamamız gerekiyor. Bu bağlamda bugün güzel bir panelimiz olacak” diye konuştu. Panelde konuşmacılar “Türkiye'nizin Yeni Dış Politikası Paneli” konusunda paylaşımlarda bulundu.

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