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Tokat’ta FETÖ'den 1 tutuklama

İHA

Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat’ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yapılanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, halen görevde bulunan 5’i öğretmen ve 1 hemşirenin aralarında olduğu 16 şüpheli, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 1’i tutuklanırken, 15 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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