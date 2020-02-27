(Görüntülü) Tokat'ta öğrencilere solunum yolu hastalıklarından korunma eğitimi

TOKAT'ta Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde okullarda solunum yolu hastalıkları ile ilgili tedbirlerini içeren video gösterimi yapılarak, alınacak önlemler hakkında bilgiler aktarıldı.

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı 81 il ve ilçelerindeki okullara yönelik virüslerin neden olduğu solunum yolu hastalıkları ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirici afiş ve broşürler gönderdi. Tokat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da il genelindeki öğrencilere broşür dağıtılarak virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı korunmak için neler yapılması gerektiği anlatıldı. Kent merkezinde bulunan Alpaslan İlköğretim Okulunda ise sınıflarda akıllı tahtalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları' adı altında hazırlanan video izletildi. Öğretmenler, nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında öğrencilere uyarılarda bulundu. Öğrencilere ellerini sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamaları, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık mendil ya da kağıt ile örtmeleri, kullanılan mendili derhal çöpe atmaları, soğuk algınlığı veya grip semptomları olan kişiler ile yakın temastan kaçınmaları uyarısı yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Tokat

2020-02-27 12:26:54



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