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Tokat’a şehit ateşi düştü

İHA

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki ailesine acı haber verildi.

Tokat’a şehit ateşi düştü

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat’taki ailesine acı haber verildi.
Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik'ten Tokatlı şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) ailesine şehadet haberi öğle saatlerinde verildi. Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde ikamet eden şehidin ailesine Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal ile askeri yetkililer acı haberi verdi. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
10 kardeşin en küçüğü olan Adem Akın’ın bekar olduğu ve babası Beytullah Akın’ı yaklaşık 20 yıl önce kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Raziye Akın’ın oğlu Recep Akın’la birlikte köyde yaşadığı, şehidin 4’ü kız diğer kardeşlerinin ise şehir dışında ikamet ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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