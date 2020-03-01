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TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

İHA

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile 11 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Nezihi Aytar xx, Yeter Karaçalı xx
Tokatspor AŞ: Mikail xx, Berkcan xx, Abdulbaki xx (dk.46 Hüseyin xx), Birkan xx, Serhat xx, Eray xx (dk.65 Ali Can xx), Ahmet Talha xx, Sabrican xx, Yunus Emre xx, Metehan xxx (dk.71 Umut xx), Mert xx
Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen xx, Ramiz xx, Veysel xx, Nuh xx, Bilal xx, Ahmet Mümin xx (dk.80 Emre Aydın xx), Emre xxx, Ali Kemal xx, Yasin xx, Gökdeniz xx, Umut xx
Goller: Metehan (dk.18) (Tokatspor), Emre (dk.32 pen.) (Karbel Karaköprü Belediyespor)
Sarı kartlar: Eray, Metehan, Ali Can (Tokatspor), Emre Aydın (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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