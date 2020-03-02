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Anadolu'da ki mülteciler sınıra akın ediyor

İHA

Tokat'ta düzensiz göçmen statüsünde yaşayan yaklaşık 750 sığınmacı ve mülteci Avrupa'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Anadolu'da ki mülteciler sınıra akın ediyor

Tokat’ta düzensiz göçmen statüsünde yaşayan yaklaşık 750 sığınmacı ve mülteci Avrupa'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.
Sınır kapılarının açılmasının ardından Tokat'ta da çok sayıda sığınmacı ve mülteci Avrupa’ya geçme umuduyla sınır kapılarına akın etti. Tokat’ta yaklaşık 750 göçmenin kentten ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Kentten ayrılan göçmenlerden kara yoluyla ülkeden çıkmaya çalışanların İstanbul üzerinden Edirne’ye, deniz yoluyla ayrılmak isteyenlerin ise, Ankara ve Afyon üzerinden Muğla, İzmir’e gittiği öğrenildi. Kaçak yollarla Avrupa’ya girmeye çalışan göçmenler, Yunanistan’ın kara ve denizden kendilerini püskürtmeye yönelik çalışmaları sonrasında yeni rota arayışında olduğu da biliniyor. Sığınmacılar ve göçmenlerin Yunanistan sahil güvenliğini atlatmak için Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi üzerinden deniz yoluyla Midilli Adasına ulaşmaya çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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