Niksar’da 14 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 14 kilo kaçak tütün ve çok sayıda tüketilmeye hazır halde sarılmış sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Ekipler, ilçe sınırlarında bulunan Çamiçi ve Özalan köyleri yol ayrımında şüpheli bir aracı durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada; 14 kilo kaçak tütün, 4 bin 400 adet kaçak tek dal sigara ve 98 adet sarma el kağıdı ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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