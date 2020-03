İdlib gazisi silah arkadaşlarının yanına dönmeye hazır

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimin topçu atışında gazi olan Uzman Onbaşı Yılmaz Kuru, "Bir an önce iyileşerek arkadaşlarımın yanına gideceğim. Birlikte omuz omuza duracağız" dedi.

Suriye’nin İdlib kentinde 10 Şubat 2020 tarihinde Esad rejiminin topçu atışında 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıda Tokatlı Uzman Onbaşı Yılmaz Kuru göğüs bölgesine gelen şarapnel parçası ile gazi oldu. Tedavisinin ardından memleketine ailesinin yanına izine gelen Kuru, silah arkadaşlarının yanına dönmek için gün sayıyor.

Bir evin bir oğlu olarak gönüllü olarak asker olan ve 2 yıldır görev yapan Uzman Onbaşı Yılmaz Kuru, bir an önce arkadaşlarını yanına gitmeye hazırlandığını ifade ederek, “Silah arkadaşlarımla birlikte çalışmak hoşuma gidiyor. Hiçbir zaman güvencelerini kaybetmesinler. Her zaman azimli ve dik duracağız” dedi.

Türkiye'nin bir ve bütün olarak Bahar Kalkanı operasyonunu desteklediğini ifade eden Kuru, “Şu an 7’den 70’e herkes bir olmuş. Herkes bizim yerimizde olmak istiyor. Rabbime şükürler olsun biz oradayız. Biz olduğumuz sürece de bir şey olmayacak. Ben bu işe severek girdim, mesleğimi çok seviyorum. Bir an önce iyileşerek arkadaşlarımın yanına gideceğim. Birlikte omuz omuza duracağız. Suriye halkı kötü durumda, onların da arkasındayız” diye konuştu.



"Vatan bizim, varmış da yollamışız"

Köy Hizmetleri Saha Amirliğinden emekli Mazhar Kuru, oğlu ile ilgili yaşadığı gururu dile getirerek, “Vatan bizim, varmış da yollamışız. Oğlum bir evin bir oğlu, kendisi gönüllü olarak gitti. Vatan ağışı kendisi. Rabbime şükürler olsun muhannete muhtaç olmadan geçinip giden insanlarız, oğlum erkek kuaförü idi. Arkadaşlarının çoğu özel harekatçı, asker olduğu için biraz da onlar meyil verdi. Bir evin bir evladı olarak ‘ben gideceğim baba, vatanımı çok seviyorum’ dedi. Televizyonlardan Esad rejiminin kendi insanlarına zulüm etmesine, katledilmesine dayanamadı. ‘Ben gideceğim, görev yapacağım vatan aşığı bir insanım’ dedi. Tekrar Hatay'a görev yerine dönecek ve arkadaşlarına kavuşmak için heyecanlı. Şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

