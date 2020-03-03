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(Görüntülü) Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

DHA

TOKAT'ta lise öğrencileri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Zile ilçesinde ise liseliler yürüyüş düzenledi. 

(Görüntülü) Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

TOKAT'ta lise öğrencileri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Zile ilçesinde ise liseliler yürüyüş düzenledi. 
Tokat  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçikleri anarak, Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Yurtta kalan öğrenciler İdlip'te şehit olan askerlerin fotoğraflarını yurt binasına yansıtarak, Türk bayrağı açtı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan öğrenciler saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra ise hep birlikte komando andını seslendirdiler.
Tokat'ın Zile ilçesinde ise Zile Dinçerler Lisesi öğrencileri, şehitler ve Bahar Kalkanı harekatına destek için İlçe Jandarma Komutanlığına yürüyüş düzenledi. Öğrenciler için çevre güvenliği alan polis ekipleri yürüyüşün başlamasını telsizden, "8242 merkez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyen lise öğrencileri yürüyüşe geçtiler'' şeklinde anons etti. Türk bayrağı ve pankartlar açan öğrenciler okul binasından İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü. Burada Bahar Kalkanı operasyonunda olan askerler ve şehitler için İstiklal Marşı ve Fetih Suresi okundu.DHA-Genel Türkiye-Tokat
2020-03-03 15:43:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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