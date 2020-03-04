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Tokat'ta bir ilk

İHA

Tokat'ta, ilk defa yapılan anjiyografik işlem ile kalp kapakçığı hastalığı olan hastaya, kalp kapağı balon ile genişletme operasyonu uygulandı.

Tokat'ta bir ilk

Tokat’ta, ilk defa yapılan anjiyografik işlem ile kalp kapakçığı hastalığı olan hastaya, kalp kapağı balon ile genişletme operasyonu uygulandı.
Tokat merkeze bağlı bir köyde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Kılıç (48), merdiven çıkamama, yokuş yolda yürürken nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri ile TOGÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Kılıç’ın 4 kalp kapağını bir tanesinde romatizmal darlık olduğu tespit edildi. Tokat’ta ilk defa yapılan anjiyografik işlem ile hastaya Mitral Balon Valvüloplasti (Mitral Kapağı Balon İle Genişletme) operasyonu uygulandı. Yaklaşık 1 saat süren operasyon sonrasında bir gün hastanede kalan hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Arısoy, Tokat'ta Mitral Balon Valvüloplasti yönetimi ile operasyon yapılabildiğine dikkat çelerek artık hastaların büyük şehirlere giderek tedavi olmasına gerek kalmadığını kaydetti.

Belirtileri gizli ve sessiz olabiliyor
Doç. Dr. Arısoy, romatizmal kapak hastalıklarının gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, “Bazen belirtileri gizli ve sessiz olabiliyor. Hastamız 48 yaşında ama şuan yaşadığı kalp kapağı problemi çocukluk ve gençlik çağında geçirmiş olduğu bir romatizmal hastalık sonrasında oluşuyor. Bu hastalık yıllar içerisinde kalp kapağında kireçleme yaparak, kalp kapakçığının büzüşerek yaprakların ayrılmasını engelliyor. Bu yıllar içinde kademe kademe ilerleyerek şikayetler giderek artıyor. Hastamızda merdiven çıkarken olan bir rahatsızlık var ama biraz daha hastanemize geç gelmiş olsaydı artık düz yolda yürüyemez hatta bir sonraki aşamada düz yatamaz ve istirahat halinde nefes darlığı olabilirdi. Bunlar olmasa bile sessiz seyredip kalpte geri dönüşümü olmayan hasarlara sebep olabilir. Ritm bozukluğu akciğere giden damarda basınç artışı gibi hastanın ilerleyen dönemlerinde sağlığını ciddi etkileyecek durumlar. O nedenle bu tür şikayetleri olan veya romatizmal kapak hastası olduğunu bilen hastaların aralıklı olarak kardiyoloji muayene olmalarında fayda var. Bazen sessiz ilerleyebiliyor veya hasta şikayetlerini fark edemiyor olabiliyor” dedi.
Merdiven çıkarken, yolda yürürken nefes darlığı çekmesi şikayetleri ile hastaneye geldiğini ifade eden Ayşe Kılıç, tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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