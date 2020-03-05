Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama



Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT´ın Erbaa ilçesi merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tokat'ın Erbaa ilçesi ile İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda M.Y., N.B., S.A.T., F.D., Ş.S., V.Ş. ve R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 706 ecstasy hap, 49,50 gram toz ecstasy, 6,93 gram esrar maddesi, 8 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2020-03-05 12:59:57



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