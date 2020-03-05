(Görüntülü) Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı

DHA

 

(Görüntülü) Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı

 
Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası bin 900 sporcunun katılımıyla Tokat'ta başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bugün başlayan Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 70 ilden bin 900 sporcu mücadele edecek. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi Ali Yücel Spor Salonu'nda yapıldı. Açılışa Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve sporcular katıldı. Seremonide güreşçiler salona İdlib şehitleri için "Başımız sağ olsun" yazılı pankart ile çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken güreşçiler asker selamı verdi.
Güreşin merkezinin Tokat olduğunu ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Şu anda 70 ilde bin 100 sporcumuz Tokat'talar. Türkiye Yıldızlar Güreş müsabakalarını burada gerçekleştirmiş olacağız. Burada genç kardeşlerimiz bir taraftan rekabete girecekler, diğer taraftan madalyalarını alacaklar. Ayrıca Tokat'ta da güzel bir güreş ziyafetini göstermiş olacaklar. Hem Türkiye hem de Tokat güreşin merkezidir. Tokat olarak son bir kaç yıldır sporda önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyonada bunun bir göstergesidir" dedi. DHA-Spor Türkiye-Tokat
2020-03-05 13:53:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı
YEREL HABERLER Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı
(Görüntülü) Otobüs firmasından koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otobüs firmasından koronavirüs önlemi
Tokat'ta, otobüs firmasından araçlarda detaylı temizlik
YEREL HABERLER Tokat'ta, otobüs firmasından araçlarda detaylı ...
MHP’li Bulut'tan sulama birliklerinin borcu silinsin çağrısı
YEREL HABERLER MHP’li Bulut'tan sulama birliklerinin borcu silinsin ...
Tokat'ta bir ilk
YEREL HABERLER Tokat'ta bir ilk
Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı
YEREL HABERLER Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı
‘Bahar Kalkanı’ ve şehitler anısına ışık şöleni
YEREL HABERLER ‘Bahar Kalkanı’ ve şehitler anısına ışık şöleni
Siyasilerden Tokatlı İdlib gazilerine ziyaret
YEREL HABERLER Siyasilerden Tokatlı İdlib gazilerine ziyaret
Tokat'ta, şehitler için 5 bin kişilik helva dağıtıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta, şehitler için 5 bin kişilik helva dağıtıldı
İdlip şehitleri için 5 bin kişilik helva dağıtıldı
YEREL HABERLER İdlip şehitleri için 5 bin kişilik helva dağıtıldı
(Görüntülü) Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' ...
Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek
YEREL HABERLER Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' harekatına ...
İdlip gazileri Bahar Harekatına katılmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER İdlip gazileri Bahar Harekatına katılmak için gün ...
İdlib gazisi silah arkadaşlarının yanına dönmeye hazır
YEREL HABERLER İdlib gazisi silah arkadaşlarının yanına dönmeye ...
(Görüntülü) Şehitlerin anıları müzede yaşatılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehitlerin anıları müzede yaşatılıyor
Niksar’da 14 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Niksar’da 14 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Direklere tırmanıp çaldılar
YEREL HABERLER Direklere tırmanıp çaldılar
Şehitlerin anıları müzede yaşatılıyor
YEREL HABERLER Şehitlerin anıları müzede yaşatılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X