(Görüntülü) Osman Çakmak: Gençlerin geleceğine yatırım yapmalıyız



Fatih YILMAZ / TOKAT (DHA) Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Biz güçlü bir ülkeyiz. Büyüyen bir ülkeyiz. Büyüdükçe üzerimize birileri geliyor. Biz de geleceğe yatırım yapacağız, geleceğin gençlerine" dedi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Gazi Osman Paşa Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle söyleşi programına katıldı. Söyleşi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Çakmak, devletin tüm imkanları öğrencilere okumaları için verdiğini belirterek, "Bizim kardeşlerimize anlatmamız gereken ufak detaylar var; hayatta önüne çıkabilecek engellerin engel olmadığını. Ben 1997 yılında ayağımı kaybettim. Hayata küsebilirdim. Benden daha değerleri şeylerini kaybedenler var. Biz güçlü bir ülkeyiz. Büyüyen bir ülkeyiz. Büyüdükçe üzerimize birileri geliyor. Bizim de ne yapmamız lazım; geleceğe yatırım yapacağız. Hayatta önüne çıkabilecek engeli nasıl aşarsın, neler yapabilirsin? Biz böyle yaptık, Avrupa şampiyonu olduk. Biz duruşumuzu böyle gösterdik, dünya ikincisi olduk. Her alanda, her yerde bizim güçlü olmamız lazım. Bizim parolamız, ampute futbol branşı Türkiye'den sorulur. Şu anda da Avrupa Şampiyonası'na odaklanıyoruz. Bunu gençlerimize anlatacağız. Bizim 22 branşımız var. Bizim ne yapmamı lazım, bunu geleceğin teminatı gençlerimize anlatmamız lazım" dedi.

Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısı sonrası, gazi olan askerleri görmek için yanlarına gittiğini söyleyen Çakmak, "O gün 34 şehidimizin olduğu gün ben de Hatay'a gittim. Gazi arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Çünkü o dönemde beni de ziyarete gelen gazi arkadaşlarımız vardı. Hiç unutmuyorum. Devletimizin, vatanımızın birliği için en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. İnşallah ülkem için hayırlı olur" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Tokat

2020-03-06 12:35:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.