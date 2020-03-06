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İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: “CHP’liler kızgınlıklarına gem vurmak zorundalar”

İHA

İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: “CHP’liler kızgınlıklarına gem vurmak zorundalar”

İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Aliağıroğlu, Mecliste yaşanan hakaret gerginliği sonrasında CHP’lilerin bu ara biraz fazla kızgın olduğunu söyleyerek, kızgınlıklarına gem vurmaları gerektiğini ifade etti.

Tokat İyi Parti İl Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu konuşmacı olarak katıldı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile birlikte il yönetiminin, İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol ile birlikte parti teşkilatının, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik ve STK temsilcilerinin katıldığı konferansta konuşan Ağıralioğlu, Mecliste yaşanan hakaret gerginliğine işaret ederek, CHP’lilerin kızgınlıklarına gem vurmaları gerektiğini, Mecliste yaşanan tartışmalara sebep olan dilin iktidar yürüyüşünün hissiyatı olmadığını ifade etti. Ağıralioğlu, “CHP’li arkadaşlar bu ara biraz fazla kızdılar. O kızgınlıklarına gem vurmak zorundalar. Yani Mecliste tartışmamıza sebep olan o dilin iktidar yürüyüşünün hissiyatı olmadığını bilmek zorunda herkes." şeklinde konuştu.

“Meclisteki kavga o ritmi bozdu”
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanan kavgadan milletin hoşlanmadığını da sözlerine ekleyen Ağıralioğlu, “Siyaset aslında küfürle, hakaretle, rencide edilerek yapılan bir şey değildir. Millet kavga eden milletvekili görüntüsünden hoşnut mudur? Sevdiniz mi Meclisteki kavgayı? Sevmediniz. Çünkü Meclis kavganın yeri değil huzurun yeridir. Daha huzurlu yaşayasınız diye verdiğiniz vekaletin orada emsalini görmek zorundasınız. Yani biz sizi huzurla yaşatacağız, Meclis gibi yaşatacağız demek zorundayız. Meclisteki kavga o ritmi bozdu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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