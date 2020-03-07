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İdlip gazisi kurban kesilerek dualarla karşılandı

İHA

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu gazi Hamza Kısmet, baba ocağı Tokat'ta kurban kesilerek dualarla karşılandı.

İdlip gazisi kurban kesilerek dualarla karşılandı

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu gazi Hamza Kısmet, baba ocağı Tokat'ta kurban kesilerek dualarla karşılandı.
Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesten önce yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında görevli Piyade Uzman Onbaşı Hamza Kısmet (23) rejim unsurlarının bombalı saldırı sonucu sol bacağına isabet eden şarapnel parçaları ile yaralandı. Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara’nın şehit olduğu saldırıda 2 arkadaşı ile birlikte gazi olan Kısmet, Hatay’da yapılan tedavisinin ardından memleketi Tokat’a döndü. İl merkezine bağlı Yayladalı köyünde gazi Kısmet, köy muhtarı ve köy halkı tarafından kurban kesilerek dualarla karşılandı. Evinde istirahat eden gazi Kısmet, yaklaşık 1 yıldır görev yaptığını söyledi. İdlip’te bombalı saldırı sonucu bacağından yaralandığını, komutanın yanında şehit olduğunu ifade eden Kısmet, “Gururluyum, biran önce ayağa kalkar kalmaz arkadaşlarımın yanına geri döneceğim. Onları yalnız bırakmayacağım. Rabbime şükür arkadaşlarımızın morali iyi. Arada böyle üzücü olaylar oluyor ama söz konusu vatansa gerisi teferruattır” dedi.
Gazinin babası Emir Kısmet de oğlu ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Oğlumun durumu iyi çok şükür. Evladımızla gurur duyduk, vatanımız için savaşıyor orada. İyileşince tekrar gideceğim diyor, Rabbim izin ederse yine gidecek inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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