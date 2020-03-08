Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi

İHA

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Tokat’ta düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası, Tokat'ın ev sahipliğinde 70 ilden gelen 900 sporcunun katılımıyla Ali Yücel Spor Salonu'nda yapıldı. 3 gün süren güreş müsabakaları final maçları ile tamamlandı. Serbest stil erkekler takım klasmanında 135 puanla Tokat birinci, 110 puanla İstanbul ikinci ve 100 puanla Bursa da üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta amatör maçta kavga
YEREL HABERLER Tokat'ta amatör maçta kavga
Amatör küme maçında gerginlik
YEREL HABERLER Amatör küme maçında gerginlik
Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Şehit annesi Kadınlar Günü'nde kızının sevincine ...
Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler
YEREL HABERLER Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler
'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü Fındık'tan üzücü haber
YEREL HABERLER 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde ...
(Görüntülü) İdlip Gazisi Kısmet: Silah arkadaşlarımın yanına geri döneceğim
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlip Gazisi Kısmet: Silah ...
İdlip gazisi kurban kesilerek dualarla karşılandı
YEREL HABERLER İdlip gazisi kurban kesilerek dualarla karşılandı
İdlib Gazisi Kısmet: Silah arkadaşlarımın yanına döneceğim
YEREL HABERLER İdlib Gazisi Kısmet: Silah arkadaşlarımın yanına ...
Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide depoları dolduruyor
YEREL HABERLER Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide ...
İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: “CHP’liler kızgınlıklarına gem vurmak zorundalar”
YEREL HABERLER İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: “CHP’liler ...
Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyonlar ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyonlar ...
(Görüntülü) Osman Çakmak: Gençlerin geleceğine yatırım yapmalıyız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Osman Çakmak: Gençlerin geleceğine ...
Gazi Osman Çakmak, engelleri nasıl aştığını anlattı
YEREL HABERLER Gazi Osman Çakmak, engelleri nasıl aştığını anlattı
Osman Çakmak: Gençlerin geleceğine yatırım yapmalıyız
YEREL HABERLER Osman Çakmak: Gençlerin geleceğine yatırım yapmalıyız
Tokatlı hanımlardan şehitler için 70 hatim
YEREL HABERLER Tokatlı hanımlardan şehitler için 70 hatim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X